Лидеры Евросоюза поддержали ускоренную передачу Украине боеприпасов

Главы стран Европейского союза приняли итоговый документ по поставкам вооружений Украине, передает РИА Новости.

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Лидеры ЕС поддержали план по ускоренным поставкам боеприпасов для ВСУ. Также главы государств договорились о совместных закупках и наращивании военного производства.

Вооруженные силы России 23 марта уничтожили склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Также нанесен удар по месту хранения горюче-смазочных материалов в Запорожской области.

Поставки западных боеприпасов на Украину приближают мир к ядерному апокалипсису, заявил накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, риски применения оружия массового поражения продолжают расти, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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