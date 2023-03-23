Лидеры Евросоюза поддержали ускоренную передачу Украине боеприпасов
Главы стран Европейского союза приняли итоговый документ по поставкам вооружений Украине, передает РИА Новости.
Лидеры ЕС поддержали план по ускоренным поставкам боеприпасов для ВСУ. Также главы государств договорились о совместных закупках и наращивании военного производства.
Вооруженные силы России 23 марта уничтожили склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Также нанесен удар по месту хранения горюче-смазочных материалов в Запорожской области.
Поставки западных боеприпасов на Украину приближают мир к ядерному апокалипсису, заявил накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, риски применения оружия массового поражения продолжают расти, передает НСН.
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