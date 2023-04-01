СМИ: Решение России по ядерному оружию в Белоруссии сдержало Запад на Украине

Решение президента России Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие удержало Запад от полноценной поддержки Украины. Об этом пишет колумнист Кир Джайлз в своей статье для CNN.

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Ранее российский лидер сообщил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие на территории соседней страны. Однако Москва не передает Минску свое вооружение, и действия российской стороны не нарушают обещания о «нераспространении ядерного оружия».

Джайлз указал, что Россия смогла «применить» ядерное оружие, при этом не запуская его в прямом смысле. Таким образом Москва помешала США и Европе пойти до конца в поставках военной техники Украине.

Между тем СМИ сообщили, что Вашингтон в понедельник объявит об очередном пакете военной помощи Киеву на сумму $2,6 млрд.

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ФОТО: Сайт Кремля
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