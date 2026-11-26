Джигурда заявил, что не скандалил из-за запретов врачей после инфаркта
Актер Никита Джигурда рассказал, что не учинял скандал в больнице из-за запретов врачей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что медики ограничили Джигурду в курении, употреблении алкоголя и физических нагрузках, артист якобы бурно отреагировал на указания врачей.
«Я привык к тому, что обо мне... придумывают всякие сплетни», - подчеркнул актер.
Ранее стало известно, что 65-летний Джигурда перенес инфаркт и был госпитализирован, напоминает Ura.ru. Артисту установили стент для восстановления кровоснабжения сердца.
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