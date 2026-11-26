Министерство обороны Великобритании направило письма военнослужащим-резервистам с призывом принять участие в военных учениях впервые со времен холодной войны. Об этом пишет Daily Telegraph.

По данным издания, почти 100 тысячам человек предложили добровольно принять участие в учениях, таких как запланированные на весну 2027 года маневры НАТО Steadfast Defender.

Кроме того, военное ведомство попросило резервистов обновить контактные данные и предоставить актуальные сведения о должности и навыках, пишет RT. По данным министерства, меры направлены на «повышение уровня боеготовности, которое помогает снизить риск конфликта».

Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил Британии и главный маршал авиации Ричард Найтон заявил, что королевство создаст морской альянс против России.

