Британия впервые со времен холодной войны призвала резервистов участвовать в учениях
Министерство обороны Великобритании направило письма военнослужащим-резервистам с призывом принять участие в военных учениях впервые со времен холодной войны. Об этом пишет Daily Telegraph.
По данным издания, почти 100 тысячам человек предложили добровольно принять участие в учениях, таких как запланированные на весну 2027 года маневры НАТО Steadfast Defender.
Кроме того, военное ведомство попросило резервистов обновить контактные данные и предоставить актуальные сведения о должности и навыках, пишет RT. По данным министерства, меры направлены на «повышение уровня боеготовности, которое помогает снизить риск конфликта».
Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил Британии и главный маршал авиации Ричард Найтон заявил, что королевство создаст морской альянс против России.
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