«Всадники Апокалипсиса»: Намеки Медведева пугают американских генералов

АПОКАЛИПСИС И ТРЕЗВЫЕ ГОЛОВЫ

Дмитрий Медведев, обычно публикующий яркие посты в Telegram, на этот раз дал интервью телеканалу Al Jazeera.

«Не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», - сказал Медведев, объясняя реакцию Москвы на возможные удары Украины американскими ракетами по территории РФ.

Дмитрий Анатольевич пояснил, что речь идет о Минобороны и Генштабе Украины, добавив, что «конечные центры» находятся не в Киеве.

«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», - отметил Медведев, не указав будут ли наноситься удары по объектам за пределами Украины.

Кроме того, Медведев опубликовал в Telegram пугающий отрывок из интервью Al Jazeera, не пояснив, о чем конкретно идет речь.

«Это не прогнозы, это то, что уже случилось. Можно к этому по-разному относиться. Можно считать, что всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего», - сказал Медведев и посмотрел на небо.

Кроме того, он указал, что Украине грозит потеря суверенитета, призвав Киев отказаться от кокаина и думать на трезвую голову.

«В конечном счете отказ договариваться грозит Украине, по сути, одним – утратой национального суверенитета. Это абсолютно очевидно и это должны понимать власти в Киеве и принимать решения, немножко пораскинув мозгами, а не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», - подчеркнул экс-президент РФ.