«Всадники Апокалипсиса»: Намеки Медведева пугают американских генералов
Медведев призвал надеяться на Всевышнего, указав, что всадники Апокалипсиса уже в пути, а в Вашингтоне почувствовали «слабость», испугавшись российских ракет и «Ясеня».
На фоне поставок США Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Москва переходит к более жесткой риторике.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев вновь предупредил об ответном ударе «по центрам принятия решений», упомянув при этом всадников Апокалипсиса.
А в Вашингтоне заговорили об опасности российского оружия, которым можно ударить по США с территории РФ.
АПОКАЛИПСИС И ТРЕЗВЫЕ ГОЛОВЫ
Дмитрий Медведев, обычно публикующий яркие посты в Telegram, на этот раз дал интервью телеканалу Al Jazeera.
«Не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», - сказал Медведев, объясняя реакцию Москвы на возможные удары Украины американскими ракетами по территории РФ.
Дмитрий Анатольевич пояснил, что речь идет о Минобороны и Генштабе Украины, добавив, что «конечные центры» находятся не в Киеве.
«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», - отметил Медведев, не указав будут ли наноситься удары по объектам за пределами Украины.
Кроме того, Медведев опубликовал в Telegram пугающий отрывок из интервью Al Jazeera, не пояснив, о чем конкретно идет речь.
«Это не прогнозы, это то, что уже случилось. Можно к этому по-разному относиться. Можно считать, что всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего», - сказал Медведев и посмотрел на небо.
Кроме того, он указал, что Украине грозит потеря суверенитета, призвав Киев отказаться от кокаина и думать на трезвую голову.
«В конечном счете отказ договариваться грозит Украине, по сути, одним – утратой национального суверенитета. Это абсолютно очевидно и это должны понимать власти в Киеве и принимать решения, немножко пораскинув мозгами, а не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», - подчеркнул экс-президент РФ.
«ЯСЕНЬ» И ДРУГИЕ СТРАХИ ГЕНЕРАЛА
По данным Конгресса США, Вашингтон выделил на поддержку Украины уже $40 млрд. В 11-й пакет военной помощи стоимостью $700 млн, в частности, вошли четыре РСЗО HIMARS, которые особенно беспокоят Россию.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в теории HIMARS могут «добить до Москвы», однако усомнился, что США передадут Украине дальнобойные ракеты.
При этом в США сегодня заговорили о совсем другом оружии.
Генерал Глен Ванхерк в ходе выступления перед Конгрессом заявил, что соперники Вашингтона, включая Россию и Китай, ускорили развертывание оружия, которое «угрожает США».
По словам Ванхерка, новое российское оружие представляет серьезную угрозу для его страны.
Генерал, возглавляющий NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) и USNORTHCOM (Северное командование Вооруженных сил США), в частности, упомянул гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты большой дальности, которые «могут поразить США из воздушного пространства России».
Он также указал на угрозу в развертывании Россией подлодок класса «Ясень».
Ванхерк подчеркнул, что USNORTHCOM и NORAD стоят перед «самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории».
При этом генерал признался, что его способность выполнять возложенные на эти организации миссии «ослабла и продолжает ослабевать».
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