Россия потребовала от США объяснить отправку вертолетов Ми-17 на Украину

Как отмечается в комментарии дипломата на сайте российского внешнеполитического ведомства, Ми-17 были включены в анонсированный Вашингтоном новый пакет военной помощи Киеву. Однако Россия передавала машины «для эксплуатации исключительно в Афганистане».

«Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. Только так, и никак иначе», — подчеркнули в МИД.

Посольство РФ в США сделало официальное представление Госдепартаменту, потребовав развернутых разъяснений, однако американская сторона не предоставила «никакого внятного ответа».

«Поведение США – вопиющий пример политики "двойных стандартов", когда Вашингтон выполняет только удобные для него в данный конкретный момент договоренности. Не говоря уже о том, что это очевидное нарушение международного права в конечном итоге способствует затягиванию конфликта на Украине», — указала Захарова.

В МИД решительно осуждают действия США, которые отдаляют возможность урегулирования ситуации, и возлагают на Вашингтон и его «марионеток в Киеве» ответственность за последствия.

