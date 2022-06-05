Американский политик назвал поставки Украине вооружений самоубийством

Страны Североатлантического альянса должны ограничить поставки военной помощи Украине, используя это как рычаг, чтобы побудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой в целях урегулирования конфликта, заявил журналу National Interest Хью де Сантис, курировавший в госдепартаменте США вопросы НАТО и контроля над вооружениями при администрации Рональда Рейгана.

Лавров: Украина пытается втянуть страны Запада в военные действия

Он считает, что «альянс должен подтолкнуть Украину вступить в переговоры с Россией». Политик заявил, что «военная победа Киева маловероятна».

Экс-сотрудник Госдепа отметил, что предоставлению Киеву более смертоносных вооружений может оказаться «самоубийством».

Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, страны Запада запретили Киеву вести мирные переговоры и используют Украину в качестве инструмента для сдерживания России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАОружиеУкраина
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