Американский политик назвал поставки Украине вооружений самоубийством
Страны Североатлантического альянса должны ограничить поставки военной помощи Украине, используя это как рычаг, чтобы побудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой в целях урегулирования конфликта, заявил журналу National Interest Хью де Сантис, курировавший в госдепартаменте США вопросы НАТО и контроля над вооружениями при администрации Рональда Рейгана.
Он считает, что «альянс должен подтолкнуть Украину вступить в переговоры с Россией». Политик заявил, что «военная победа Киева маловероятна».
Экс-сотрудник Госдепа отметил, что предоставлению Киеву более смертоносных вооружений может оказаться «самоубийством».
Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, страны Запада запретили Киеву вести мирные переговоры и используют Украину в качестве инструмента для сдерживания России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 101 / сут.
Умерли
379 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 132 / сут.
- Чету Байденов эвакуировали из-за самолета
- Американский политик назвал поставки Украине вооружений самоубийством
- Взрыв на химзаводе в Индии унес жизни 12 человек
- Лавров: Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией
- Минобороны России: В боях за Северодонецк ВСУ понесли критические потери
- В Харьковской области состоялись выборы главы гражданской администрации
- В МИД Польши заявили, что ЕС начал разработку седьмого пакета антироссийских санкций
- Пасечник раскрыл положение дел ВСУ в Северодонецке
- Спикер Верховной Рады попросил у Германии подлодки
- Минобороны РФ: Пожар в ските Святогорской лавры устроила украинская сторона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru