Итальянский эксперт заявил, что США и НАТО предали Украину
Страны Запада предали Украину, нарушив обещание об отправке войск НАТО в случае вооруженного конфликта в стране. Такое мнение высказал итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире телеканала La7.
Как отметил эксперт, военные США, Италии и Франции проводили учения на Украине, чтобы убедить Киев в готовности «отправить солдат или помочь установить бесполетную зону» в случае кризиса. Однако этого не произошло, и украинские власти получили «удар в спину».
«Я знаю, что НАТО, США, Запад — группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали», — заявил Орсини.
Социолог отметил, что одной из причин конфликта стал «западный выпендреж» — агрессивная реакция премьер-министра Бориса Джонсона на критику президента РФ Владимира Путина по поводу учений НАТО на украинской территории.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Юрист рассказала о дополнительной ежемесячной выплате для некоторых россиян
- Итальянский эксперт заявил, что США и НАТО предали Украину
- В Саратовской области отменили масочный режим
- Национальный расчетный депозитарий попал под санкции ЕС
- Столтенберг заявил о конструктивном разговоре с Эрдоганом
- Власти Запорожской области сообщили о ликвидации группы украинских диверсантов
- Россия потребовала от США объяснить отправку вертолетов Ми-17 на Украину
- Макрон: Нельзя унижать Россию
- Норвежец Рууд вышел в финал Roland Garros
- Boeing приостановила в мае производство 737 MAX из-за проблем с поставками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru