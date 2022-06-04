Итальянский эксперт заявил, что США и НАТО предали Украину

Как отметил эксперт, военные США, Италии и Франции проводили учения на Украине, чтобы убедить Киев в готовности «отправить солдат или помочь установить бесполетную зону» в случае кризиса. Однако этого не произошло, и украинские власти получили «удар в спину».

«Я знаю, что НАТО, США, Запад — группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали», — заявил Орсини.

Социолог отметил, что одной из причин конфликта стал «западный выпендреж» — агрессивная реакция премьер-министра Бориса Джонсона на критику президента РФ Владимира Путина по поводу учений НАТО на украинской территории.

