Генсек Интерпола предупредил, что отправленное Киеву оружие попадет в руки преступников

Значительная часть поставляемого Украине западного оружия в итоге окажется в руках организованных преступных групп. Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола генерал Юрген Шток.

Глава международной уголовной полиции считает, что вооружение киевского режима спровоцирует всплеск незаконного оборота оружия.

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«Мы видели такое в Балканском регионе. Мы видели это на военных театрах Африки, где, конечно, организованные преступные группы пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия и даже оружия, которое используется военными», — цитирует Штока РИА Новости.

По словам генсека Интерпола, возможным рынком распространения нелегального оружия станет Евросоюз, так как в этом регионе «цены на черном рынке особенно высоки», пишет РИА ФАН.

Шток считает, что странам-поставщикам вооружений следует объединить базы данных, используя которые Интерпол сможет контролировать перемещения оружия, отмечает RT.

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Фото: interpol.int
ТЕГИ:ПреступностьОружиеУкраинаИнтерпол
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