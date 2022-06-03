Генсек Интерпола предупредил, что отправленное Киеву оружие попадет в руки преступников

«Мы видели такое в Балканском регионе. Мы видели это на военных театрах Африки, где, конечно, организованные преступные группы пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия и даже оружия, которое используется военными», — цитирует Штока РИА Новости.

По словам генсека Интерпола, возможным рынком распространения нелегального оружия станет Евросоюз, так как в этом регионе «цены на черном рынке особенно высоки», пишет РИА ФАН.

Шток считает, что странам-поставщикам вооружений следует объединить базы данных, используя которые Интерпол сможет контролировать перемещения оружия, отмечает RT.

