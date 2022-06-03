Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании $40 млрд на помощь Украине

Конгрессмены США настаивают, чтобы администрация главы государства Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Киеву средств в размере $40 млрд, сообщает Politico.

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Среди законодателей все сильнее растет обеспокоенность относительно того, сможет ли президентская администрация отчитаться за беспрецедентный объем предоставленных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и техники в адрес Украины.

Еще до одобрения проекта закона о выделении $40 млрд Киеву Пентагон «с трудом справлялось» с отчетом о выделенных средствах.

Украина получит лишь 15% от суммы, выделенной США в качестве помощи Киеву на фоне российской спецоперации. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Джо БайденУкраинаОружиеКонгресс США
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