Харьков и Сумы. Названы новые цели русского наступления на Украине
Российский военкор Сладков анонсировал наступление ВС РФ на украинские Харьков и Сумы. В США и России сопорят о такой возможности.
Военкор ВГТРК Александр Сладков заявил, что власти Украины готовят к сдаче города Сумы и Харьков. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале. По данным Сладкова, в двух городах началась эвакуация крупных предприятий.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напоминает, что на днях власти Украины обратились к жителям приграничных районов Сумской области с призывом эвакуироваться с этих территорий в срочном порядке.
«По Харькову сомневаемся в этих утверждениях, не видим никаких предпосылок, но продолжаем наблюдение», – отмечают военкоры 1 июля.
По мнению подполковника армии США Дэниела Дэвиса, армия России после уничтожения подразделений украинских войск освободит Одессу и Харьков. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению военного, после уничтожения наступательных сил ВСУ российские силы нанесут контрудар «свежими войсками».
«Украине нечем их будет остановить. В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу, а в самом наихудшем сценарии — потерять оба города», — заявил Дэвис.
Так, белгородский губернатор Вячеслав Гладков в конце мая заявлял, что присоединение к региону Харькова и Харьковской области поможет решить проблему обстрелов территорий Белгородской области.
«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблем обстрелов», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН подтвердил, что освобождение Харькова может решить проблему обстрелов Белгородской области. При этом он отмечал, что взятие Харькова под контроль может быть сделано в достаточно короткие сроки с военной точки зрения.
«По-хорошему надо проводить операцию по освобождению Харьковской области, как говорил губернатор этого района. Когда это будет проведено, не знаю, потому что это сугубо политический вопрос. С военной точки зрения это может быть сделано в достаточно короткие сроки. Введением военного положения врага не разгромить, разгромить можно проведением наступательных операций. Даже обороной врага не громят. Швыряние ракетами к конечной цели не приведет, это лишь средство, которое обеспечивает подготовку условий для крупномасштабного наступления», - говорил Сивков.
Как отмечал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в случае активного наступления российской армии на взятие Харькова уйдет полгода. Он сравнил Харьков с Артемовском (Бахмутом) и указал, что Вооруженным силам РФ придется брать «дом за домом» до полного контроля над городом.
«Представим, что в Харькове закрылась 50-80-тысячная группировка, как в Бахмуте, но Харьков больше значительно... Если Бахмут брали за два месяца активной фазы, не считая предшествующие, Харьков тогда полгода будут брать», - сказал Ищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» заявил, что Россия заберет у Украины Одессу, Харьков, Киев и дойдет до Польши. Он отмечал, что Россия к этому «потихоньку идет», сообщает «Радиоточка НСН».
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