Харьков и Сумы. Названы новые цели русского наступления на Украине

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напоминает, что на днях власти Украины обратились к жителям приграничных районов Сумской области с призывом эвакуироваться с этих территорий в срочном порядке.

«По Харькову сомневаемся в этих утверждениях, не видим никаких предпосылок, но продолжаем наблюдение», – отмечают военкоры 1 июля.