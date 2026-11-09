Уже не престижно? Что даст Мие Бойке премия «Золотой Граммофон»
Павел Рудченко рассказал НСН, что сегодня премии подобного уровня мотивируют артиста разве что не быть однодневкой, но на его популярность никак не влияют.
Награды типа «Золотой Граммофон» сегодня не имеют такой значимости для артиста, как это было в советское время, так как сегодня исполнитель может построить успешную карьеру без званий и наград, рассказал НСН продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
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Организаторы премии «Золотой Граммофон» объявили имена лауреатов 2026 года. В список вошли 34 композиции, а ряд артистов получит сразу по две награды. В этом году впервые появилась специальная номинация «Выбор артиста». Ее обладательницей стала MIA BOYKA с песней «Экспонат». Победителя определили сами музыканты, голосовавшие за композиции коллег. Рудченко раскрыл, насколько престижна для артиста сегодня премия «Золотой Граммофон».
«Любое участие в конкурсах, во всевозможных фестивалях, для артиста хороший повод популяризации и монетизации своего творчества. Сказать, что на сегодняшний день «Золотой Граммофон» как-то влияет на популярность артиста в целом, я не могу. Сейчас используются совершенно другие инструменты и рычаги для продвижения. В советское время звание действительно давало другой оклад, другую пенсию. Была выстроена государственная структура концертно-гастрольной деятельности. Сейчас концертная деятельность абсолютно не зависит от этого всего, поэтому почетное звание, премия или заслуженная награда — это просто более почетно перед гражданами и мотивирует артиста не быть однодневкой. Но сейчас все едет на коммерческих рельсах», — рассказал он.
При этом Рудченко отметил, что Миа Бойка взяла награду заслуженно.
«Та же Миа Бойка берет две премии, не имея званий ни «заслуженного», ни «народного артиста». При этом она уже пять лет катается с гастролями по стране, собирает полные залы. Я не думаю, что здесь сыграла роль борьба с блогерами. «Золотой Граммофон» по своим критериям выдает награды. Вполне закономерно, что она его получила, потому как она уже долгие годы на сцене, а некоторые из ее песен даже занимали первую строчку Spotify», — рассказал он.
Также он привел в пример телеведущую и певицу Ольгу Бузову, отметив, что сегодня артиста без профессионального образования могут называть «певцом» и «певицей», хотя ранее это также было невозможно.
«В советское время артистом невозможно было стать, не получив образования. А сейчас артистами уже становятся спустя какое‑то время успешного проведения концертов — после того, как человек стал узнаваемым. Он выпускает несколько хитов, и его называют «артистом», «певцом», дают звание «Певец года». Так, например, было с Ольгой Бузовой, недавно получившей звание «Певица года» на премии «Жара». По факту она — блогер, который не имеет профессионального образования и по профстандартам не может считаться певицей. Но она имеет определённый успех у зрителя», — подытожил он.
Ранее Рудченко рассказал НСН, что скандал вокруг Егора Крида утихнет, если он не усугубит ситуацию своими же действиями, как это делала Лариса Долина.
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