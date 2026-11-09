Награды типа «Золотой Граммофон» сегодня не имеют такой значимости для артиста, как это было в советское время, так как сегодня исполнитель может построить успешную карьеру без званий и наград, рассказал НСН продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

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Организаторы премии «Золотой Граммофон» объявили имена лауреатов 2026 года. В список вошли 34 композиции, а ряд артистов получит сразу по две награды. В этом году впервые появилась специальная номинация «Выбор артиста». Ее обладательницей стала MIA BOYKA с песней «Экспонат». Победителя определили сами музыканты, голосовавшие за композиции коллег. Рудченко раскрыл, насколько престижна для артиста сегодня премия «Золотой Граммофон».

«Любое участие в конкурсах, во всевозможных фестивалях, для артиста хороший повод популяризации и монетизации своего творчества. Сказать, что на сегодняшний день «Золотой Граммофон» как-то влияет на популярность артиста в целом, я не могу. Сейчас используются совершенно другие инструменты и рычаги для продвижения. В советское время звание действительно давало другой оклад, другую пенсию. Была выстроена государственная структура концертно-гастрольной деятельности. Сейчас концертная деятельность абсолютно не зависит от этого всего, поэтому почетное звание, премия или заслуженная награда — это просто более почетно перед гражданами и мотивирует артиста не быть однодневкой. Но сейчас все едет на коммерческих рельсах», — рассказал он.