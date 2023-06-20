В США предположили, что после разгрома ВСУ российские войска освободят Одессу и Харьков
Армия России после уничтожения подразделений украинских войск освободит Одессу и Харьков, считает подполковник армии США Дэниел Дэвис. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению военного, после уничтожения наступательных сил ВСУ российские силы нанесут контрудар «свежими войсками».
«Украине нечем их будет остановить. В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу, а в самом наихудшем сценарии — потерять оба города», — заявил Дэвис.
Как отметил подполковник, подготовка Запада не помогла ВСУ организовать успешное контрнаступление. По словам специалиста, украинские войска совершали одни и те же ошибки.
Ранее Дэвис заявил, что украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд на победу, которые им дают киевские власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru