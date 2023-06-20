В США предположили, что после разгрома ВСУ российские войска освободят Одессу и Харьков

По мнению военного, после уничтожения наступательных сил ВСУ российские силы нанесут контрудар «свежими войсками».

«Украине нечем их будет остановить. В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу, а в самом наихудшем сценарии — потерять оба города», — заявил Дэвис.

Как отметил подполковник, подготовка Запада не помогла ВСУ организовать успешное контрнаступление. По словам специалиста, украинские войска совершали одни и те же ошибки.

Ранее Дэвис заявил, что украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд на победу, которые им дают киевские власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

