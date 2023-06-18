Терехов заявил, что встанет на сторону общественности, если люди поддержат переименование улиц, снос памятников и декоммунизацию. Мэр признался, что пока не представляет, что в Харькове появится улица Бандеры.

«Мы пока не рассматриваем такую ​​возможность», - подчеркнул градоначальник.

Обозреватель портала Myśl Polska Конрад Ренкас отметил, что прибывшие в Польшу беженцы с Украины убедили его в необходимости денацификации страны, передает «Радиоточка НСН».

