Мэр Харькова выступил против появления улицы Бандеры
Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что горожане не готовы к появлению улицы Степана Бандеры. Его цитирует портал «Страна.ua».
Терехов заявил, что встанет на сторону общественности, если люди поддержат переименование улиц, снос памятников и декоммунизацию. Мэр признался, что пока не представляет, что в Харькове появится улица Бандеры.
«Мы пока не рассматриваем такую возможность», - подчеркнул градоначальник.
Обозреватель портала Myśl Polska Конрад Ренкас отметил, что прибывшие в Польшу беженцы с Украины убедили его в необходимости денацификации страны, передает «Радиоточка НСН».
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