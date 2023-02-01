Путин призвал не допускать обстрелы приграничных регионов России
Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелы российских приграничных регионов Вооруженными силами Украины, сообщает РИА Новости.
«Это дело уже военного ведомства», — отметил Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.
Также глава государства заявил о необходимости отремонтировать дома или возместить потерю жилья и другого имущества в приграничных регионах РФ из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Кроме того, по его словам, необходимо вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения и так далее.
Ранее белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru