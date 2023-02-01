Путин призвал не допускать обстрелы приграничных регионов России

Также глава государства заявил о необходимости отремонтировать дома или возместить потерю жилья и другого имущества в приграничных регионах РФ из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Кроме того, по его словам, необходимо вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения и так далее.

Ранее белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

