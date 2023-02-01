Путин призвал не допускать обстрелы приграничных регионов России

Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелы российских приграничных регионов Вооруженными силами Украины, сообщает РИА Новости.

«Это дело уже военного ведомства», — отметил Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Курской области

Также глава государства заявил о необходимости отремонтировать дома или возместить потерю жилья и другого имущества в приграничных регионах РФ из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Кроме того, по его словам, необходимо вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения и так далее.

Ранее белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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