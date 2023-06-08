В Сумах прогремели несколько взрывов

Это случилось после того, как в регионе объявили тревогу о воздушной атаке.

В настоящее время воздушная тревога действует в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее украинские власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве плачевной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

