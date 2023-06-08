В Сумах прогремели несколько взрывов

Серия взрывов зарегистрирована в украинском населенном пункте Сумы, сообщает ТАСС.

Из города Сумы продолжается эвакуация мирных жителей

Это случилось после того, как в регионе объявили тревогу о воздушной атаке.

В настоящее время воздушная тревога действует в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее украинские власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве плачевной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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