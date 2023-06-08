В Сумах прогремели несколько взрывов
8 июня 202306:02
Серия взрывов зарегистрирована в украинском населенном пункте Сумы, сообщает ТАСС.
Это случилось после того, как в регионе объявили тревогу о воздушной атаке.
В настоящее время воздушная тревога действует в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Ранее украинские власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве плачевной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru