Дым над Одессой развеялся. США обвиняют Россию, РФ раскрывает новые цели
США обвиняют Россию в ракетном ударе по порту Одессы из-за невыполнения зернового договора, Минобороны РФ раскрывает военные цели.
Соединенные Штаты осуждают ракетный удар по порту Одессы и возлагают ответственность за него на Россию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, утверждая, что РФ якобы нарушила обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, передает ТАСС.
Обвинения со стороны США прозвучали на следующий день после ракетного удара по одесскому порту.
В день инцидента Минобороны Турции сообщило, что Россия не имеет отношения к обстрелам Одессы. Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам контактов с российской стороной, передает ТАСС со ссылкой на Twitter оборонного ведомства Турции.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерно начнут вывозить по Черному морю в ближайшее время, передает ТАСС.
По данным официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, РФ уничтожила в одесском порту военный катер.
Так она ответила на пост президента Украины Владимира Зеленского, который описал ракетный удар по одесскому порту как «вопиющее русское варварство».
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала официальный представитель российского МИД в Telegram-канале.
Эту информацию позже подтвердили в Минобороны РФ. ВМФ России уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.
Уточняется, что удар был нанесен по территории судоремонтного предприятия Украины.
«В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon"», - сказали в ведомстве.
Российское ведомство заявило также об уничтожении производственных мощностей завода по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины, уточняет РИА Новости.
При этом Киев ожидает поставку до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS из США. Соответствующее решение приняли американские конгрессмены, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Вооруженные силы России в Одессе уже уничтожили склад с противокорабельными ракетами Harpoon, переданные НАТО Украине. Они хранились на одном из промышленных предприятий.
Взятие под контроль Одессы очень важно для России, так как это развитый морской порт, к тому же население города преимущественно русское. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Одесса – это очень удобный, важный и сильно развитый порт. С точки зрения оборудования он даже лучше, чем в Крыму и Новороссийске. Это сухопутная связь с Приднестровьем. В конце концов это наши русские земли, которые были отбиты у турок кровью русских солдат в XVIII веке. Это экономически развитый регион. Для полной победы над Украиной контроль над Одессой чрезвычайно важен, потому что через этот регион Украина может получать вооружение, боеприпасы, продовольствие – и все необходимое для дальнейшего сопротивления», - объяснил военный эксперт.
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