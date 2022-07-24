Дым над Одессой развеялся. США обвиняют Россию, РФ раскрывает новые цели

Обвинения со стороны США прозвучали на следующий день после ракетного удара по одесскому порту.

В день инцидента Минобороны Турции сообщило, что Россия не имеет отношения к обстрелам Одессы. Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам контактов с российской стороной, передает ТАСС со ссылкой на Twitter оборонного ведомства Турции.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерно начнут вывозить по Черному морю в ближайшее время, передает ТАСС.