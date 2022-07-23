Генсек ООН осудил ракетный удар в районе порта Одессы

Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН, «однозначно осуждает» ракетный удар возле порта Одессы. Об этом рассказал представитель европейского политика Фархан Хак, пишет Reuters.

СМИ: Украина подписала свой договор по зерну с Турцией и ООН

Отмечается, что произошедшее угрожает достигнутым накануне договоренностям о вывозе зерна из портов Украины. По словам Хака, злаковые необходимы, чтобы преодолеть глобальный продовольственный кризис и облегчить страдания нуждающихся на планете.

Ранее военкор издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что вблизи одесского морского порта произошел ракетный удар по украинским военным позициям. Со стороны Украины получено подтверждение о попадании двух ракет по морскому порту Одессы.

В пятницу, 22 июля Россия, Украина и Турция при посредничестве ООН подписали соглашение, которое предусматривает возможность вывезти украинское зерно по Черному морю. Вывоз украинского зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск и Южный, которые будет контролировать Украина. Проводить корабли по согласованному безопасному коридору будут украинские лоцманы. Для наблюдения будет создан координационный центр под эгидой ООН.

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:ОдессаООНУкраинаЗерноРакетный Удар
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