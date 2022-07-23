Генсек ООН осудил ракетный удар в районе порта Одессы
Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН, «однозначно осуждает» ракетный удар возле порта Одессы. Об этом рассказал представитель европейского политика Фархан Хак, пишет Reuters.
Отмечается, что произошедшее угрожает достигнутым накануне договоренностям о вывозе зерна из портов Украины. По словам Хака, злаковые необходимы, чтобы преодолеть глобальный продовольственный кризис и облегчить страдания нуждающихся на планете.
Ранее военкор издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что вблизи одесского морского порта произошел ракетный удар по украинским военным позициям. Со стороны Украины получено подтверждение о попадании двух ракет по морскому порту Одессы.
В пятницу, 22 июля Россия, Украина и Турция при посредничестве ООН подписали соглашение, которое предусматривает возможность вывезти украинское зерно по Черному морю. Вывоз украинского зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск и Южный, которые будет контролировать Украина. Проводить корабли по согласованному безопасному коридору будут украинские лоцманы. Для наблюдения будет создан координационный центр под эгидой ООН.
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