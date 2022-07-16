Яков Кедми назвал срок взятия Одессы
Россия освободит Одессу к началу учебного года, заявил бывший глава расформированной спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE».
Об этом свидетельствует активизация действий Вооруженных сил (ВС) РФ на Черноморском побережье и последующем продвижении к Одессе.
Кедми рассказал, что на встрече президента России Владимира Путина с представителями российского командования, которая состоялась недавно, шла речь о перспективах наступательной операции за пределами Донбасса.
«К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнется уже по российской программе», — заявил Кедми.
Он также отметил, что сроки могутбыть скорректированы на две-три недели. По словам Кедми, продвижение на южном фронте сейчас идет «медленно, но уверенно».
«Такой подход был выработан и соответствующие приказы отданы», — сказал бывший глава «Натив».
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские силовики опрашивают жителей Одессы, выясняя, есть ли у них родственные связи в России и как они относятся к киевской власти.
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