В колледжах и техникумах России введут единые учебники по шести предметам

Единые государственные учебники по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии будут введены в колледжах и техникумах России с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

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Ранее для студентов колледжей уже был выпущен единый учебник истории.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов расскзаал, что в 2027 году в России появятся единые государственные учебники по информатике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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