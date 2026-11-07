В колледжах и техникумах России введут единые учебники по шести предметам
7 ноября 202616:28
Александр Грин
Единые государственные учебники по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии будут введены в колледжах и техникумах России с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее для студентов колледжей уже был выпущен единый учебник истории.
До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов расскзаал, что в 2027 году в России появятся единые государственные учебники по информатике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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