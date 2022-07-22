Шойгу разъяснил порядок досмотра кораблей с украинским зерном

По его словам, согласно подписанным в Стамбуле соглашениям, корабли будут проверять «с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций».

«Создается совместный четырёхсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов... как на выходе, так и на входе в Чёрное море», - подчеркнул Шойгу.

Согласно договору, которые Украина и Россия подписали с Турцией и ООН, вывоз украинского зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск и Южный, которые будет контролировать Киев. Проводить корабли по согласованному безопасному коридору будут украинские лоцманы.

