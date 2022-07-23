В Минобороны Турции опровергли причастность РФ к обстрелам Одессы
Россия не имеет отношения к обстрелам Одессы. Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС со ссылкой на Twitter оборонного ведомства Турции.
«В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — подчеркнул турецкий военачальник.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар возле порта Одессы. По его мнению, произошедшее угрожает достигнутым накануне договоренностям о вывозе зерна из портов Украины.
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