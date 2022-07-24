На Украине ожидают поставки 30 ракетных систем HIMARS от Запада

Киев ожидает поставку до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS из США. Соответствующее решение приняли американские конгрессмены, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает ТАСС.

США передали Украине 12 из 20 HIMARS

«После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS...» — цитирует ТАСС украинского политика.

На Украину должно поступить вооружение от США и союзников. Речь идет о 25-30 единицах военных техники с боеприпасами.

По словам Ермака, тема поставок боеприпасов для западных РСЗО является одним из главных вопросов обеспечения безопасности Украины, заявил Ермак.

Ранее Вашингтон выделил Киеву военную помощь еще на 175 миллионов долларов. Распоряжение дал президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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