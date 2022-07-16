Минобороны: Украинские силовики допрашивают жителей Одессы о связях с Россией
Украинские силовики опрашивают жителей Одессы, выясняя, есть ли у них родственные связи в России и как они относятся к киевской власти. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины», — цитирует Мизинцева РИА Новости.
Начальник центра управления обороной указал, что силовики требуют от одесситов в том числе данные других местных жителей, которые могут быть не согласны с политикой Киева. По словам Мизинцева, всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении, десятки человек не вернулись домой, и информации об их дальнейшей судьбе нет.
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