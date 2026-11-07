Культовый хоррор «1408» по Стивену Кингу получит сиквел
Культовый фильм ужасов «1408», снятый по одноименному рассказу Стивена Кинга, получит продолжение. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, съемки сиквела запланированы на начало 2027 года, точная дата выхода картины пока не объявлена.
К своим ролям в новой ленте вернутся Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон, однако, как отмечает издание, на этот раз их персонажи будут второстепенными. К актерскому составу также присоединятся Элайджа Вуд, известный по роли Фродо во «Властелине колец», и Наталия Дайер, звезда сериала «Очень странные дела». Режиссерское кресло вновь займет Микаэль Хофстрём, поставивший оригинальную картину.
«1408» вышел на экраны в 2007 году и стал одним из самых успешных экранизаций произведений Кинга. Сюжет рассказывает о писателе Майке Эслине, который специализируется на разоблачении паранормальных явлений. Решив написать книгу о призраках, он заселяется в зловещий номер 1408 отеля «Дельфин», несмотря на предупреждения управляющего. Картина собрала в мировом прокате более 132 млн долларов при бюджете всего в 25 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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