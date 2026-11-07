Культовый хоррор «1408» по Стивену Кингу получит сиквел

По данным издания, съемки сиквела запланированы на начало 2027 года, точная дата выхода картины пока не объявлена.

К своим ролям в новой ленте вернутся Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон, однако, как отмечает издание, на этот раз их персонажи будут второстепенными. К актерскому составу также присоединятся Элайджа Вуд, известный по роли Фродо во «Властелине колец», и Наталия Дайер, звезда сериала «Очень странные дела». Режиссерское кресло вновь займет Микаэль Хофстрём, поставивший оригинальную картину.

«1408» вышел на экраны в 2007 году и стал одним из самых успешных экранизаций произведений Кинга. Сюжет рассказывает о писателе Майке Эслине, который специализируется на разоблачении паранормальных явлений. Решив написать книгу о призраках, он заселяется в зловещий номер 1408 отеля «Дельфин», несмотря на предупреждения управляющего. Картина собрала в мировом прокате более 132 млн долларов при бюджете всего в 25 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».