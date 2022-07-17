В Одессе ВС РФ уничтожили склад с противокорабельными ракетами Harpoon
Вооруженные силы России в Одессе уничтожили склад с противокорабельными ракетами Harpoon, переданные НАТО Украине. Они хранились на одном из промышленных предприятий, уточнил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 17 июля.
«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — заявил он.
Также российские военные уничтожили пусковую установку и заряжающую машину американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ударив по позициям Киева в районе Красноармейская Донецкой Народной Республики (ДНР).
На счету российской стороны разбитый взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.
По данным Минобороны РФ , за последние сутки силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 21 пункту управления, живой силе и военной технике ВСУ в 189 районах.
Ранее бывший глава расформированной спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE» заявил, что Россия освободит Одессу к началу учебного года.
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