Эксперт из США: уничтожение HIMARS Россией – плохая новость для НАТО
Уничтожение армией России реактивных установок залпового огня HIMARS американского производства и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе — это плохая новость для Североатлантического альянса, сообщает издание 19Fortyfive со ссылкой на эксперта из США Джека Бакби.
По его словам, HIMARS и Harpoon — лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих систем — позитивный результат для Москвы и «печальное известие» для Украины и НАТО. Бакби напомнил, что США уже отправили восемь установок HIMARS для Киева, еще четыре РСЗО поставят в ближайшем будущем.
Напомним, Вооруженные силы России в Одессе уничтожили склад с противокорабельными ракетами Harpoon, переданные НАТО Украине. Они хранились на одном из промышленных предприятий.
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