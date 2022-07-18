Эксперт из США: уничтожение HIMARS Россией – плохая новость для НАТО

По его словам, HIMARS и Harpoon — лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих систем — позитивный результат для Москвы и «печальное известие» для Украины и НАТО. Бакби напомнил, что США уже отправили восемь установок HIMARS для Киева, еще четыре РСЗО поставят в ближайшем будущем.

Напомним, Вооруженные силы России в Одессе уничтожили склад с противокорабельными ракетами Harpoon, переданные НАТО Украине. Они хранились на одном из промышленных предприятий.

