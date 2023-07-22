«Драматическое развитие». В мире указали на страшные последствия применения Киевом кассетных бомб
Применение кассетных боеприпасов ВСУ приведут к драматическим последствиям как для военных, так и для мирного населения самой Украины. Об этом предупреждают политики в России и правозащитники - в мире.
По белгородскому селу Журавлевка Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале 22 июля, в субботу.
В администрации президента США Джо Байдена подтвердили доставку американских кассетных бомб на Украину. Об этом проинформировал журналистов координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
Он также отметил, что Вооруженные силы Украины уже в течение семи дней применяют эти боеприпасы на поле боя.
Кассетный боеприпас является разновидностью боеприпасов типа «воздух-земля» или «земля-земля». При разрыве такого припаса высвобождаются или выбрасываются суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера.
Обычно кассетные боеприпасы применяются для уничтожения личного состава и транспортных средств. Кроме того, их используют для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач, а также распыления химического или биологического оружия.
Главная задача российской армии — не допустить западные кассетные боеприпасы на фронт и уничтожать их, как и любое другое вражеское оружие. Об этом НСН заявил экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
«Запрещенные кассетные боеприпасы будут уничтожаться, как и всякое оружие. Наша главная задача — не допустить их на фронт, и нужно вести разведку, в том числе в соседних государствах, например, в Польше. В ответ российские войска применят свое оружие, более мощное, причем ударят именно по группировкам войск. Долго ждать ответа украинцам не придется. Полагаю, что грядут большие потери и с той, и с другой стороны», — сказал Болдырев.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с НСН рассказал о последствиях решения стран НАТО поставить Украине кассетные бомбы. В связи с этим депутат также предупредил о масштабном разворовывании на Украине западных боеприпасов.
«Ситуация чрезвычайно опасна, потому что по миру расползается современное вооружение, кому в руки оно попадёт, кому будет продано – открытый вопрос. С этим надо бороться неукоснительно. К сожалению, Вашингтон и НАТО совершенно потеряли голову в этой сфере. Недавнее предоставление киевскому режиму кассетных боеприпасов – драматическое развитие не столько для военных, сколько для мирных людей», - отметил он.
Многие правозащитники, политики и эксперты предупреждают о серьезнейших последствиях применения кассетных боеприпасов. По данным источников The Guardian, это приведет к огромным жертвам среди мирного населения самой Украины. В ООН также обеспокоены применением Вооруженными силами Украины кассетных боезарядов. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
По его словам, такие боеприпасы не должны использоваться ни при каких обстоятельствах.
«И как мы заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю», — добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что решение Соединенных Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы является актом бессилия и жестом отчаяния на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.
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