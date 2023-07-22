«Драматическое развитие». В мире указали на страшные последствия применения Киевом кассетных бомб

Обычно кассетные боеприпасы применяются для уничтожения личного состава и транспортных средств. Кроме того, их используют для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач, а также распыления химического или биологического оружия.



Главная задача российской армии — не допустить западные кассетные боеприпасы на фронт и уничтожать их, как и любое другое вражеское оружие. Об этом НСН заявил экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.



«Запрещенные кассетные боеприпасы будут уничтожаться, как и всякое оружие. Наша главная задача — не допустить их на фронт, и нужно вести разведку, в том числе в соседних государствах, например, в Польше. В ответ российские войска применят свое оружие, более мощное, причем ударят именно по группировкам войск. Долго ждать ответа украинцам не придется. Полагаю, что грядут большие потери и с той, и с другой стороны», — сказал Болдырев.