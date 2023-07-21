«Зло и лицемерие»: Киев применил кассетные боеприпасы США, Москва обещает ответить тем же
В США заявили, что Украина уже неделю «эффективно» применяет кассетные боеприпасы. Владимир Путин предупредил о зеркальной мере.
В США подтвердили, что Украина уже активно применяет переданные ей от партнеров кассетные боеприпасы. Ранее применение Киевом подобного вооружения официально не подтверждалось, хоть в рядах ВСУ и отчитались о получении нового пакета помощи.
Так, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина уже неделю применяет переданные США кассетные боеприпасы.
«Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом»,- сказал он.
Ранее об этом уже сообщала газета The Washington Post со ссылкой на украинские источники. По данным издания, украинская сторона начала наносить удары кассетными боеприпасами по российским силам на юго-востоке Украины. ВСУ пытаются разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.
В Киеве 13 июля подтвердили получение кассетных бомб от США.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко допустил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска, где уже несколько недель пытаются прорвать российскую оборону.
Экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН предупредил, что в ответ на использование украинскими войсками кассетных боеприпасов Россия в ближайшее время применит более мощное оружие.
«Запрещенные кассетные боеприпасы будут уничтожаться, как и всякое оружие. Наша главная задача — не допускать их на фронт, и нужно вести разведку, в том числе в соседних государствах, например, в Польше. В ответ российские войска применят свое оружие, более мощное, причем ударят именно по группировкам войск. Долго ждать ответа украинцам не придется. Полагаю, что грядут большие потери и с той, и с другой стороны», — сказал Болдырев.
Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить кассетные боеприпасы в ответ на их использование Украиной.
Президент подчеркнул, что Россия обладает достаточным запасом разного рода кассетных боеприпасов, которые пока еще ВС РФ не применяли.
А глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у российской армии имеется вся номенклатура кассетных боеприпасов, более эффективных, чем американские. Он напомнил, что Россия не присоединилась к конвенции по кассетным боеприпасам, однако воздерживается от их применения в ходе специальной военной операции.
Шойгу добавил, что российская армия будет вынуждена использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только по военным целям, но правозащитники удивлены подобным оправданиям. В ООН признают, что это не поможет избежать жертв среди мирного населения в будущем, ведь при разрыве такого припаса высвобождаются или выбрасываются суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера, не все из которых взрываются сразу. Это значит, что жители территорий, на которых будет применяться оружие, останутся в «заложниках» этих мин еще на долгие годы.
При этом американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что решение о передаче было принято, потому что у Украины и США заканчивались обычные снаряды. Такие объяснения в Москве смогли понять, так как связывают подобные решения партнеров Киев исключительно с провалом ВСУ на фронте в рамках долгожданного контрнаступления.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает такое решение США циничным жестом отчаяния. Представитель МИД полагает, что США не задумываются о последствиях своих действий. Она напомнила, что кассетные бомбы могут детонировать после окончания боевых действий, что несет угрозу для мирных жителей.
Вашингтон разделит ответственность за погибших от подрывов, подчеркнула Захарова.
«Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», - написала она.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН подтвердил, что кассетные боеприпасы увеличивают возможности ВСУ.
«Кассетные боеприпасы разные бывают, есть противопехотные, а есть противотанковые, у нас тоже такие есть. Одной боевой ракетой можно поразить большое количество танков. Применяет ли эти боеприпасы Россия на Украине, достоверных данных нет. Да, это повысит возможности ВСУ, идет контрнаступление, это акт враждебный по отношению к России, но нужно понимать, что США ведут против нас гибридную войну. Ни Россия, ни США не подписали акт о запрете применения кассетных боеприпасов. Они не брали на себя обязательство не применять эти боеприпасы, поэтому, в чем вопрос и какие претензии? Я не вижу в этом ничего ужасного», - рассказал собеседник НСН.
При этом аналитики не уверены, что это решит все проблемы ВСУ. Так, переданные Украине кассетные боеприпасы не приведут к быстрому изменению ситуации на поле боя, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне. По информации издания, эффект от предоставления Киеву кассетных снарядов «будет скромным». В военном ведомстве США полагают, что Киеву нужно гораздо больше таких боеприпасов.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter о лицемерности поставок кассетных снарядов Киеву со стороны Вашингтона.
По словам миллиардера, после этого решения стоит ждать негативных последствий. Как указал предприниматель, США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях.
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