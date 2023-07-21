«Зло и лицемерие»: Киев применил кассетные боеприпасы США, Москва обещает ответить тем же

В США подтвердили, что Украина уже активно применяет переданные ей от партнеров кассетные боеприпасы. Ранее применение Киевом подобного вооружения официально не подтверждалось, хоть в рядах ВСУ и отчитались о получении нового пакета помощи.

Так, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина уже неделю применяет переданные США кассетные боеприпасы.

«Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом»,- сказал он.

Ранее об этом уже сообщала газета The Washington Post со ссылкой на украинские источники. По данным издания, украинская сторона начала наносить удары кассетными боеприпасами по российским силам на юго-востоке Украины. ВСУ пытаются разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.

В Киеве 13 июля подтвердили получение кассетных бомб от США.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко допустил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска, где уже несколько недель пытаются прорвать российскую оборону.