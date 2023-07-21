«Торговцы смертью»: Сенатор Карасин заявил о причастности Киева к краже оружия США

«Похищение разных видов вооружений – это довольно прибыльный бизнес. Им занимаются жулики из очень многих стран мира, причём не только из «третьего мира». Европа в этом смысле не отстаёт. Ситуация чрезвычайно опасна, потому что по миру расползается современное вооружение, кому в руки оно попадёт, кому будет продано – открытый вопрос. С этим надо бороться неукоснительно. К сожалению, Вашингтон и НАТО совершенно потеряли голову в этой сфере. Недавнее предоставление киевскому режиму кассетных боеприпасов – драматическое развитие не столько для военных, сколько для мирных людей», - отметил он.

По его словам, иностранцы также могут быть к этому причастны. В таком случае современное оружие оказывается в руках террористических группировок в разных странах мира.

«Кто делает на этом бизнес? Я думаю, что в этой сфере действуют и украинские псевдо-бизнесмены – «торговцы смертью» под покровительством самого режима, но также вовлечены и иностранцы, которые связаны с поставщиками этих вооружений. Они, что называется, уводят это оружие «налево» и продают террористическим и боевым группировкам, которые заинтересованы в этих поставках. В СМИ приводятся примеры, я с этим согласен, что, возможно, в беспорядках во Франции использовались против полиции определённые виды натовского вооружения», - отметил он.

Также Карасин добавил, что на этом фоне Евросоюз все больше превращается в военную структуру.

«И ещё один момент – Евросоюз быстро превращается в сугубо военную структуру, подтверждая за собой роль одного из механизмов военных поставок Киеву. Утверждена специальная программа таких поставок на круглую сумму до 2027 года. И, конечно, Жозеп Боррель играет в этом ключевую роль. Он прижился в тематике нескончаемого насилия в Европе. На мой взгляд, он заслуживает высокого военного звания от НАТО», - заключил собеседник НСН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оружие, поставляемое Украине западными странами, применялось протестующими во Франции. По словам дипломата, выделяемые Западом, НАТО и самой Францией оружие и средства в поддержку Киева оказываются на французской территории и «как бумерангом» бьют по народу страны, передает «Радиоточка НСН».

