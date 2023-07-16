Маск: Поставки США кассетных снарядов Украине – лицемерие

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter о лицемерности поставок кассетных снарядов Киеву со стороны Вашингтона.

Шольц: США заранее проинформировали Германию о поставках кассетных бомб Украине

По словам миллиардера, после этого решения стоит ждать негативных последствий. Как указал предприниматель, США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях.

Ранее стало известно, что переданные Украине кассетные боеприпасы не приведут к быстрому изменению ситуации на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кассетные бомбы
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры