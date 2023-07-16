Маск: Поставки США кассетных снарядов Украине – лицемерие

По словам миллиардера, после этого решения стоит ждать негативных последствий. Как указал предприниматель, США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях.

Ранее стало известно, что переданные Украине кассетные боеприпасы не приведут к быстрому изменению ситуации на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

