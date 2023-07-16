Маск: Поставки США кассетных снарядов Украине – лицемерие
16 июля 202301:02
Американский бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter о лицемерности поставок кассетных снарядов Киеву со стороны Вашингтона.
По словам миллиардера, после этого решения стоит ждать негативных последствий. Как указал предприниматель, США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях.
Ранее стало известно, что переданные Украине кассетные боеприпасы не приведут к быстрому изменению ситуации на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru