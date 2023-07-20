«Грядут большие потери»: Генерал Болдырев описал ответ России на кассетные боеприпасы ВСУ

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ВСУ уже начали применять кассетные снаряды, полученные от США. Отмечается, что ВСУ пытаются разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск. Вместе с тем президент России Владимир Путин заявлял, что Россия оставляет за собой право применить кассетные боеприпасы в ответ на их использования Украиной. По словам Болдырева, сейчас российская армия занимается выявлением мест хранения таких боеприпасов.

«Запрещенные кассетные боеприпасы будут уничтожаться, как и всякое оружие. Наша главная задача — не допустить их на фронт, и нужно вести разведку, в том числе в соседних государствах, например, в Польше. В ответ российские войска применят свое оружие, более мощное, причем ударят именно по группировкам войск. Долго ждать ответа украинцам не придется. Полагаю, что грядут большие потери и с той, и с другой стороны», — сказал Болдырев.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали заявила, что ЕС поддерживает поставки Киеву кассетных боеприпасов для самообороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

