Лут: Россия в 2026 году увеличила экспорт зерна на 18%

Россия с начала года нарастила экспорт зерна почти на 20%, несмотря на внешние вызовы. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью журналу «Эксперт».

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«На середину октября экспорт с начала года увеличился в деньгах на 15%, по тоннажу - на 18%», - подчеркнула глава Минсельхоза.

По словам Лут, крупнейшие покупатели российского зерна - Египет, Турция, Казахстан и Судан.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия стала мировым лидером по экспорту зерна, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
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