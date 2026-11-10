Лут: Россия в 2026 году увеличила экспорт зерна на 18%
10 ноября 202608:41
Юлия Савченко
Россия с начала года нарастила экспорт зерна почти на 20%, несмотря на внешние вызовы. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью журналу «Эксперт».
«На середину октября экспорт с начала года увеличился в деньгах на 15%, по тоннажу - на 18%», - подчеркнула глава Минсельхоза.
По словам Лут, крупнейшие покупатели российского зерна - Египет, Турция, Казахстан и Судан.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия стала мировым лидером по экспорту зерна, пишет 360.ru.
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