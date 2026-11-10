СМИ: В США появится предприятие для разведения сотен миллионов мух
Предприятие по разведению стерильных мух для борьбы с паразитами, которые поражают крупный рогатый скот, планируют построить в штате Техас в США. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, власти намерены специально выращивать стерильных насекомых, не способных к размножению, и выпускать их в природу. Меры позволят контролировать распространение плотоядных мясных мух, поражающих крупный рогатый скот, овец, собак.
Ожидается, что предприятие начнет работу весной следующего года. Его стоимость составит более $600 млн. К концу 2027-го планируется производить до 100 млн насекомых в неделю, пишет Ura.ru.
Между тем семейный врач, эндокринолог Анастасия Самойлова предупредила, что мухи могут переносить серьезные инфекции, в том числе дизентерию, брюшной тиф и холеру.
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