Над Россией за ночь перехватили 155 украинских дронов
10 ноября 202609:25
Юлия Савченко
Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали над регионами России более 150 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
Всего военные перехватили и уничтожили 155 дронов, пишет RT.
Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской областях, а также над Краснодарским краем и Крымом.
Ранее в Борисовском округе Белгородской области БПЛА ударил по автомобилю, погибли двое мужчин, напоминает Ura.ru.
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