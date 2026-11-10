Над Россией за ночь перехватили 155 украинских дронов

Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали над регионами России более 150 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

Всего военные перехватили и уничтожили 155 дронов, пишет RT.

Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской областях, а также над Краснодарским краем и Крымом.

Ранее в Борисовском округе Белгородской области БПЛА ударил по автомобилю, погибли двое мужчин, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры