Олимпийская чемпионка Шурочкина остается в ожоговой реанимации после пожара
Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину поместили в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.
«Все так же, пациентка находится в ожоговом отделении», - отметил собеседник агентства.
Ранее Шурочкину госпитализировали с ожогами после пожара в московской квартире. По словам сестры спортсменки певицы Нюши (Анны Шурочкиной), синхронистка получила ожоги тела.
Олимпийской чемпионке Марии Шурочкиной 31 год, она завоевала золотые медали Игр в 2016-м и в 2021-м, а также 11 раз стала чемпионкой мира, пишет Ura.ru.
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