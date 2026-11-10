Олимпийская чемпионка Шурочкина остается в ожоговой реанимации после пожара

Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину поместили в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

СМИ: Сестра Нюши олимпийская чемпионка Шурочкина получила ожоги при пожаре

«Все так же, пациентка находится в ожоговом отделении», - отметил собеседник агентства.

Ранее Шурочкину госпитализировали с ожогами после пожара в московской квартире. По словам сестры спортсменки певицы Нюши (Анны Шурочкиной), синхронистка получила ожоги тела.

Олимпийской чемпионке Марии Шурочкиной 31 год, она завоевала золотые медали Игр в 2016-м и в 2021-м, а также 11 раз стала чемпионкой мира, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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