Белый дом: Украина всю неделю применяла американские кассетные боеприпасы

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины уже в течение семи дней применяют эти боеприпасы на поле боя.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко допустил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

