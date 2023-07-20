Белый дом: Украина всю неделю применяла американские кассетные боеприпасы

В администрации президента США Джо Байдена подтвердили доставку американских кассетных бомб на Украину. Об этом проинформировал журналистов координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Грядут большие потери»: Генерал Болдырев описал ответ России на кассетные боеприпасы ВСУ

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины уже в течение семи дней применяют эти боеприпасы на поле боя.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко допустил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры