Белый дом: Украина всю неделю применяла американские кассетные боеприпасы
20 июля 202321:09
В администрации президента США Джо Байдена подтвердили доставку американских кассетных бомб на Украину. Об этом проинформировал журналистов координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
Он также отметил, что Вооруженные силы Украины уже в течение семи дней применяют эти боеприпасы на поле боя.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко допустил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru