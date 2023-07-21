В ООН заявили об обеспокоенности применением Украиной кассетных бомб

По его словам, такие боеприпасы не должны использоваться ни при каких обстоятельствах.

Как отметил Дюжаррик, в ООН встревожены сообщениями о задействовании украинскими военными кассетных бомб.

«И как мы заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю», — добавил он.

Ранее Белый дом заявил, что Украина всю неделю применяла американские кассетные боеприпасы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

