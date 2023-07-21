В ООН заявили об обеспокоенности применением Украиной кассетных бомб
В ООН обеспокоены применением Вооруженными силами Украины кассетных боезарядов. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
По его словам, такие боеприпасы не должны использоваться ни при каких обстоятельствах.
Как отметил Дюжаррик, в ООН встревожены сообщениями о задействовании украинскими военными кассетных бомб.
«И как мы заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю», — добавил он.
Ранее Белый дом заявил, что Украина всю неделю применяла американские кассетные боеприпасы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru