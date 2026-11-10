Депутат Кавшар рассказала, кому досрочно выплатят зарплату за декабрь
Работодатели могут перечислить сотрудникам зарплату за декабрь досрочно, если по графику выплата придется на новогодние каникулы. Об этом заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.
Как отметила парламентарий, до конца декабря работники могут получить зарплату за последний месяц года и несколько выплат.
«В первую очередь речь идет о тех, кто получает часть заработной платы в первых числах месяца. В этом случае работодатель может перенести срок выплаты и произвести ее досрочно», — указала Кавшар.
Досрочную выплату следует предоставить не позднее 30 декабря, так как 31 декабря уже будет выходным. Также в декабре работникам могут перечислить так называемую 13-ю зарплату либо оплату за более поздний период работы, например, часть январской зарплаты.
Ранее Элеонора Кавшар рассказала, что в 2027 году выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре, напоминает 360.ru.
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