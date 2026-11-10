Депутат Кавшар рассказала, кому досрочно выплатят зарплату за декабрь

Как отметила парламентарий, до конца декабря работники могут получить зарплату за последний месяц года и несколько выплат.

«В первую очередь речь идет о тех, кто получает часть заработной платы в первых числах месяца. В этом случае работодатель может перенести срок выплаты и произвести ее досрочно», — указала Кавшар.

Досрочную выплату следует предоставить не позднее 30 декабря, так как 31 декабря уже будет выходным. Также в декабре работникам могут перечислить так называемую 13-ю зарплату либо оплату за более поздний период работы, например, часть январской зарплаты.

Ранее Элеонора Кавшар рассказала, что в 2027 году выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре, напоминает 360.ru.

