Российскую экранизацию «Трудно быть богом» могут купить и в Китае, и в Индии, и даже в США, так как сейчас мода на научную фантастику, а такого контента не хватает. Об этом НСН рассказал кинокритик Сергей Сычев.

Сериал «Трудно быть богом» по одноименной книге братьев Бориса и Аркадия Стругацких режиссера Дмитрия Тюрина планируют представить зарубежному зрителю. Сейчас ведутся соответствующие переговоры, заявил медиаменеджер, основатель и генеральный продюсер студии Team Films Теймур Джафаров, его слова приводит ТАСС. Сычев отметил, что у российского проекта есть все шансы быть увиденным зарубежным зрителем.

«Российские проекты продать за границу не так уж сложно. На «Нетфликсе» до сих пор идет «Маша и Медведь». С продвижением фильмов история трудная именно из-за дубляжа, каких-то физиогномических особенностей, плюс актеры, которых не знает зарубежный зритель. Но надо учитывать, что сейчас вообще мода на научную фантастику с элементами фэнтези, такую как «Дюна», «Звездные войны». Плюс все ждут «Дюну-3». Но такого контента недостаточно. На этом фоне «Трудно быть богом» вполне может быть куплен. Вряд ли это будут какие-то большие каналы, но онлайн-платформы и какие-то небольшие телевизионные каналы — вполне. Даже в Китай сериал может быть продан, потому что к российскому контенту они относятся благожелательно. В Индии тоже могут купить. Возможно, в Латинской Америке», — рассказал он.