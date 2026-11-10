На хайпе «Дюны»: Почему сериал «Трудно быть богом» могут купить сразу 4 страны
Сергей Сычев заявил НСН, что сериал «Трудно быть богом» получился зрелищным и качественным продуктом, который может скрасить иностранному зрителю время в ожидании «Дюны 3».
Российскую экранизацию «Трудно быть богом» могут купить и в Китае, и в Индии, и даже в США, так как сейчас мода на научную фантастику, а такого контента не хватает. Об этом НСН рассказал кинокритик Сергей Сычев.
Сериал «Трудно быть богом» по одноименной книге братьев Бориса и Аркадия Стругацких режиссера Дмитрия Тюрина планируют представить зарубежному зрителю. Сейчас ведутся соответствующие переговоры, заявил медиаменеджер, основатель и генеральный продюсер студии Team Films Теймур Джафаров, его слова приводит ТАСС. Сычев отметил, что у российского проекта есть все шансы быть увиденным зарубежным зрителем.
«Российские проекты продать за границу не так уж сложно. На «Нетфликсе» до сих пор идет «Маша и Медведь». С продвижением фильмов история трудная именно из-за дубляжа, каких-то физиогномических особенностей, плюс актеры, которых не знает зарубежный зритель. Но надо учитывать, что сейчас вообще мода на научную фантастику с элементами фэнтези, такую как «Дюна», «Звездные войны». Плюс все ждут «Дюну-3». Но такого контента недостаточно. На этом фоне «Трудно быть богом» вполне может быть куплен. Вряд ли это будут какие-то большие каналы, но онлайн-платформы и какие-то небольшие телевизионные каналы — вполне. Даже в Китай сериал может быть продан, потому что к российскому контенту они относятся благожелательно. В Индии тоже могут купить. Возможно, в Латинской Америке», — рассказал он.
При этом Сычев не исключил и закупки Западом, а также отметил, что картина «Трудно быть богом» вполне конкурентоспособна по зрелищности и качеству.
«Что касается западных партнеров, таких как Европа, Америка, то это тоже возможно, но это, скорее всего, будут какие-то небольшие закупки просто для разнообразия контента на фоне ожидания «Дюны-3». Нужна активная работа на кино-и телерынках. Нужно, чтобы Роскино эффектно представляло свой контент, чтобы оно содействовало в заключении сделок. В анимации связи налажены, а в случае с сериалами нужно постараться и намазать какие-то бутерброды с черной икрой нашим возможным партнерам, чтобы они обратили внимание на наш контент. С точки зрения зрелищности «Трудно быть богом» вполне конкурентоспособен по сравнению с контентом, сопоставимых с Россией кинематографических держав. Фильм выглядит вполне интересно», — уточнил он.
При этом собеседник НСН отметил, что актерский состав не сыграет никакой роли в продвижении этого фильма.
«Стругацких могут знать, например, по работам Тарковского. А вот что касается актерского состава, то тут он не имеет никакого значения для иностранных зрителей. Даже Юра Борисов бы не помог, потому что российские фильмы с его участием нигде не продвигаются. Я думаю, что, все-таки, для большинства — это, прежде всего, такой фэнтези-вариант на тему "Дюны" и "Звездных войн"», — подытожил он.
Ранее режиссер Александр Войтинский рассказал НСН, что золотой век фантастики прошел, а что касается произведений братьев Стругацких, то их романы никогда не были популярны у массового читателя.
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