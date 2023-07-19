Марочко допустил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска

Как отметил офицер, ВСУ привезли вооружение в район Константиновки и Часова Яра, где ранее находился гаубичный артиллерийский дивизион с артиллерийскими системами М777 из США, пишет Ura.ru. Марочко предположил, что поставки включают американские кассетные боеприпасы.

«Исходя из других полученных данных, которые ... еще представляют оперативный интерес, можно сделать вывод о том, что заявление [командующего сухопутными войсками Украины Александра] Сырского о применении кассетных боеприпасов из США в ближайшее время в Артемовске имеет под собой основания», — подчеркнул эксперт.

Ранее Сырский заявил, что кассетные снаряды уже прибыли на Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней, напоминает телеканал 360.

