Марочко допустил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска

Украинские военные доставили очередную партию боеприпасов для артиллерии НАТО в район Артемовска в Донецкой народной республике, поставки могут включать кассетные снаряды. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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Как отметил офицер, ВСУ привезли вооружение в район Константиновки и Часова Яра, где ранее находился гаубичный артиллерийский дивизион с артиллерийскими системами М777 из США, пишет Ura.ru. Марочко предположил, что поставки включают американские кассетные боеприпасы.

«Исходя из других полученных данных, которые ... еще представляют оперативный интерес, можно сделать вывод о том, что заявление [командующего сухопутными войсками Украины Александра] Сырского о применении кассетных боеприпасов из США в ближайшее время в Артемовске имеет под собой основания», — подчеркнул эксперт.

Ранее Сырский заявил, что кассетные снаряды уже прибыли на Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней, напоминает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости
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