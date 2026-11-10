Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов в мире
Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов мира, его состояние оценивается почти в $1,4 млрд. Об этом пишет Forbes.
По данным издания, основной источник дохода музыканта - его издательская компания MPL Communications. Маккартни сохраняет большую часть авторских отчислений и получает средства от приобретенных им прав на песни других артистов, отмечает Ura.ru.
Кроме того, музыкант владеет 25% в мультимедийной корпорации Apple Corps. Маккартни получает свыше $50 млн в год за продажи различных товаров и стриминг музыкальных записей. Также артист получает доход от доли в авторских правах The Beatles.
По данным Forbes, самым богатым музыкантом в мире стал рэпер Jay-Z, капитал которого превышает $2,8 млрд. Второе место в рейтинге занимает певица Тейлор Свифт с состоянием около $2 млрд.
Между тем Пол Маккартни выпустил три ранее не издававшиеся композиции City Fox, One Night Stand и Chelsea Boots.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На хайпе «Дюны»: Почему сериал «Трудно быть богом» могут купить сразу 4 страны
- СМИ: В США появится предприятие для разведения сотен миллионов мух
- Над Россией за ночь перехватили 155 украинских дронов
- СМИ опубликовали список членов переговорной группы по Украине
- Олимпийская чемпионка Шурочкина остается в ожоговой реанимации после пожара
- Лут: Россия в 2026 году увеличила экспорт зерна на 18%
- Депутат Кавшар рассказала, кому досрочно выплатят зарплату за декабрь
- Европа без стула и шансы на прорыв: Чего ждать от переговоров по Украине в Абу-Даби
- Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов в мире
- Майкл Джон Харрисон получил Букеровскую премию за антиутопию «Конец всего»