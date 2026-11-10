Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов в мире

По данным издания, основной источник дохода музыканта - его издательская компания MPL Communications. Маккартни сохраняет большую часть авторских отчислений и получает средства от приобретенных им прав на песни других артистов, отмечает Ura.ru.

Кроме того, музыкант владеет 25% в мультимедийной корпорации Apple Corps. Маккартни получает свыше $50 млн в год за продажи различных товаров и стриминг музыкальных записей. Также артист получает доход от доли в авторских правах The Beatles.

По данным Forbes, самым богатым музыкантом в мире стал рэпер Jay-Z, капитал которого превышает $2,8 млрд. Второе место в рейтинге занимает певица Тейлор Свифт с состоянием около $2 млрд.

Между тем Пол Маккартни выпустил три ранее не издававшиеся композиции City Fox, One Night Stand и Chelsea Boots.

