СМИ опубликовали список членов переговорной группы по Украине

Состав делегации отличается от того, что участвовал в переговорах в Стамбуле в 2025 году. К группе присоединились замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

Отмечается, что в экспертной группе от РФ заявлены в том числе замглавы оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Юрий Жигарловский, руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта с участием России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября, пишет «Радиоточка НСН».

