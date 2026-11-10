СМИ опубликовали список членов переговорной группы по Украине
Стал известен полный список членов переговорной группы на трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби. Об этом сообщает RT.
Состав делегации отличается от того, что участвовал в переговорах в Стамбуле в 2025 году. К группе присоединились замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.
Отмечается, что в экспертной группе от РФ заявлены в том числе замглавы оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Юрий Жигарловский, руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.
Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта с участием России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября, пишет «Радиоточка НСН».
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