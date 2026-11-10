Европа без стула и шансы на прорыв: Чего ждать от переговоров по Украине в Абу-Даби
Дональд Трамп выразил большие надежды на новые трехсторонние переговоры и видит «шанс на прорыв», при этом делегация США сначала проведет консультацию с Евросоюзом перед встречей с Россией и Украиной.
Евросоюз считает преждевременным обсуждение новой архитектуры европейской безопасности до того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине, пишет Reuters. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Бухаресте.
Она также указала, что подобные консультации должны проходить прежде всего с участием стран НАТО и членов Евросоюза. Таким образом, в Брюсселе хотят получить место за столом этих переговоров.
Тем временем 10-11 ноября в Абу-Даби должны пройти трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием России, Украины и США. Они начнутся сегодня в 10:50 мск.
ЕВРОПУ ВОЗЬМУТ НА ПЕРЕГОВОРЫ?
Как стало известно, перед основными переговорами зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер вместе со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом встретится с представителями Украины, Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом он написал в соцсети Х. Среди них, в частности, представители Германии, Франции, Великобритании и Италии, отмечается в публикации.
По словам Кушнера, эти трехсторонние переговоры станут первыми с февраля 2026 года. На них обсудят послевоенную безопасность России и Украины, а также создание необходимых условий для перехода к следующему этапу переговоров.
При этом, как отметил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Париж, четкий план гарантий для Украины пока не согласован, так как для них потребуется согласие России.
«Эти гарантии безопасности будут ключевыми для того, чтобы Украина могла согласиться на какие-то договоренности. Но они должны быть такими, чтобы с ними согласилась и Россия», — уточнил он.
Он также указал, что обсуждались разные версии таких гарантий, но окончательное решение еще не приняли. Рубио допустил, что гарантии безопасности для Киева могут быть закреплены в договоре.
Напомним, что Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности распространялись на обе стороны конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указал, что гарантии безопасности будут обсуждаться на переговорах в Абу-Даби и должны быть взаимными.
При этом Россия твердо придерживается позиции, что переговоры в ОАЭ будут именно трехсторонними, без участия Европы.
«Они (европейцы. — Прим. НСН) туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается», — говорил ранее помощник президента России Юрий Ушаков.
СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ
Российская делегация накануне уже прибыла в столицу ОАЭ для участия в переговорах. Ее традиционно возглавляет Владимир Мединский. Напомним, что последняя подобная встреча делегаций прошла 18 февраля в Женеве. В этот раз состав российской делегации претерпел изменения. Так, теперь среди членов переговорной группы по военной линии заявлен заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. По линии МИД примут участие заместители министра иностранных дел России Михаил Галузин и Сергей Рябков.
Американцев же представят уже известные Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Во главе украинской делегации — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Также туда войдут глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Говоря о повестке, глава МИД России Сергей Лавров ранее указывал, что в первую очередь это будет безопасность России, Украины и региона в целом. Уиткофф же ранее отмечал, что речь пойдет также о деэскалации и гуманитарных вопросах.
ЖДЕМ ПРОРЫВА?
Тем временем Дональд Трамп утверждает, что конфликт на Украине «закончится довольно скоро», как и иранский. Также президент подчеркнул, что видит шансы на прорыв в рамках свежих трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Его слова приводит Reuters. При этом он также добавил, что Москва и Киев «устали от конфликта». Также Трамп ранее говорил, что после окончания конфликта с Россией Украина «будет немного другой формы»
По словам политолога-американиста Константина Блохина, у Трампа есть рычаги давления на Киев, однако ноябрьские выборы в Конгресс сильно пошатнули его позиции как модератора. По его мнению, Зеленский уже сейчас демонстрирует уверенность в своих силах перед американским коллегой и не будет воспринимать его в качестве хозяина встречи.
«Зеленский и уже чувствует за собой силу, потому что Трамп ослаблен. После выборов в Конгресс усилены сторонники поддержки Украины, те же “демократы”. Поэтому Зеленский уже себя ведет нагловато и хамовато и в отношении Илона Маска, и делает нелицеприятные заявления в отношении грядущих переговоров. Так что да, позиция Трампа как модератора переговорного процесса ослаблена», — указал эксперт в разговоре с НСН.
В заключение Блохин отметил, что рычаг давления у США тут один — полный отказ от поддержки Украины. Однако в ответ на это в Киеве просто попытаются компенсировать это поддержкой Европы.
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