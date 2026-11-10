Евросоюз считает преждевременным обсуждение новой архитектуры европейской безопасности до того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине, пишет Reuters. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Бухаресте.

Она также указала, что подобные консультации должны проходить прежде всего с участием стран НАТО и членов Евросоюза. Таким образом, в Брюсселе хотят получить место за столом этих переговоров.

Тем временем 10-11 ноября в Абу-Даби должны пройти трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием России, Украины и США. Они начнутся сегодня в 10:50 мск.

ЕВРОПУ ВОЗЬМУТ НА ПЕРЕГОВОРЫ?

Как стало известно, перед основными переговорами зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер вместе со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом встретится с представителями Украины, Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом он написал в соцсети Х. Среди них, в частности, представители Германии, Франции, Великобритании и Италии, отмечается в публикации.