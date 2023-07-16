Лицемерие. В России и США спорят о последствиях поставок Украине кассетных боеприпасов

В России и США делятся мнениями о поставках кассетных бомб Украине.

Россия оставляет за собой право применить кассетные боеприпасы в ответ на их использование Украиной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин ведущему программы «Москва. Кремль. Путин»» на канале «Россия-1» Павлу Зарубину. Фрагмент видео опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Военные преступления»: Украине предрекли страшные последствия от применения кассетных боеприпасов

В Киеве 13 июля подтвердили получение кассетных бомб от США.

Германию не удивило решение США поставлять Украине кассетные бомбы, потому что Берлин был проинформирован Вашингтоном. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит РИА Новости.

Поясняя свое решение, Штаты обосновали его нехваткой боеприпасов других типов.

В своем комментарии Шольц напомнил, что ни США, ну Украина, ни Россия не подписали конвенцию по кассетным боеприпасам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что решение Соединенных Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы является актом бессилия и жестом отчаяния на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.

«Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что «обещания» укронацистов применять это оружие неизбирательного действия «аккуратно» и «ответственно» ничего не стоят. Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», - эмоционально высказалась она в Telegram-канале.

«Жертвы без обязательств»: Кассетные боеприпасы повысят шансы контрнаступления ВСУ

Военные эксперты подтверждают, что подобное оружие может добавить шансов контрнаступлению ВСУ. По словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке. Использование таких бомб ведет к большим потерям среди мирного населения, заявил он в беседе с НСН.

«Кассетные боеприпасы уже применяются на Украине. В прошлом году во время удара по Донецку «Точкой-У» были применены кассетные боеприпасы, были большие жертвы среди мирного населения. Кассетные боеприпасы не всегда взрываются и их надо уничтожать, как и артиллерийские снаряды», - отметил он.

Переданные Украине кассетные боеприпасы не приведут к быстрому изменению ситуации на поле боя. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации издания, эффект от предоставления Киеву кассетных снарядов «будет скромным». В военном ведомстве США полагают, что Киеву нужно гораздо больше таких боеприпасов.

Газета также напомнила о заявлении замминистра обороны США Колина Кола, который отметил, что ни одно оружие не гарантирует успеха ВСУ.

СМИ: поставки кассетных бомб представляют угрозу для США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter о лицемерности поставок кассетных снарядов Киеву со стороны Вашингтона.

По словам миллиардера, после этого решения стоит ждать негативных последствий. Как указал предприниматель, США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу именно для мирного населения, его слова передает CNN.



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ФОТО: РИА Новости
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