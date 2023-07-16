Лицемерие. В России и США спорят о последствиях поставок Украине кассетных боеприпасов

Путин: Украина не добилась успехов, пытаясь прорвать оборону РФ в ходе контрнаступления

Йелен: в США считают борьбу с обходом РФ, введенных против нее санкций, одной из главных задач в текущем году

СМИ: до 37 возросло число жертв подтоплений и оползней в Южной Корее

СМИ: более 4 тысяч человек эвакуировано с острова Ла Пальма из-за лесного пожара

Вильфанд: в Москве в ближайшие три дня температура воздуха будет в пределах от +25 до +27 градусов