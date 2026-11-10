Майкл Джон Харрисон получил Букеровскую премию за антиутопию «Конец всего»
Британский фантаст Майкл Джон Харрисон получил Букеровскую премию 2026 года за роман «Конец всего». Об этом сообщается на сайте награды.
Произведение выбрали из шести книг, которые вошли в шорт-лист премии этого года. Церемония награждения прошла в Лондоне. Харрисону вручили 50 тысяч фунтов стерлингов и статуэтку.
«Конец всего» — дестабилизирующий и сатирический роман в жанре антиутопии, повествующий о бродяге и его вооруженной пистолетом тетушке, которые вместе влачат существование на побережье Кента в недалеком будущем», — отмечается на сайте премии.
Роман «Конец всего» стал первым научно-фантастическим произведением, удостоенным Букера. При этом Харрисон, которому исполнился 81 год, является самым возрастным лауреатом за всю историю премии.
Букеровская премия была учреждена в 1969 году. Награду присуждают за лучшее художественное произведение в жанре крупной формы на английском языке, опубликованное в Великобритании или Ирландии.
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