Майкл Джон Харрисон получил Букеровскую премию за антиутопию «Конец всего»

Произведение выбрали из шести книг, которые вошли в шорт-лист премии этого года. Церемония награждения прошла в Лондоне. Харрисону вручили 50 тысяч фунтов стерлингов и статуэтку.

«Конец всего» — дестабилизирующий и сатирический роман в жанре антиутопии, повествующий о бродяге и его вооруженной пистолетом тетушке, которые вместе влачат существование на побережье Кента в недалеком будущем», — отмечается на сайте премии.

Роман «Конец всего» стал первым научно-фантастическим произведением, удостоенным Букера. При этом Харрисон, которому исполнился 81 год, является самым возрастным лауреатом за всю историю премии.

Букеровская премия была учреждена в 1969 году. Награду присуждают за лучшее художественное произведение в жанре крупной формы на английском языке, опубликованное в Великобритании или Ирландии.

