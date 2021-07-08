Вакцина без тромбоза. Эффективность «Спутника V» подтвердили в Аргентине
По данным аргентинских ученых, госпитализация из-за тяжелых осложнений потребовалась лишь в 0,0027% случаях после введения препарата.
Эффективность российской вакцины «Спутник V» подтверждается все большим количеством стран. Накануне авторитетный медицинский журнал Nature опубликовал статью, в которой приводится мнение о препарате. Автор публикации, научный журналист из Австралии Бьянка Ногради утверждает: «Данные из России и многих других стран в настоящее время свидетельствуют о том, что он безопасен и эффективен, но остаются вопросы о качестве эпидемиологического надзора за возможными редкими побочными эффектами». Именно из-за этих «редких побочных эффектов», в частности, проблем со свертываемостью крови, по мнению Ногради, вакцина до сих пор не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Автор публикации подчеркивает, что скепсис ВОЗ был связан во многом с тем, что регистрация «Спутника V» состоялась до публикации результатов I и II фаз клинических испытаний и даже до начала III фазы. Но опыт применения вакцины в 67 странах мира показывает, что международное научное общество зря критиковало препарат. В своей статье Ногради ссылается на данные из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, по которым эффективность вакцины равна 97,6%. Также она приводит данные, опубликованные Министерством здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. Из них следует, что вакцина эффективна на 97,8% в предотвращении симптомов COVID-19 и на 100% - в предотвращении тяжелых заболеваний.
Ногради также приводит на данные Центра имени Гамалеи, по которым эффективность первой дозы «Спутника V» в предотвращении умеренных и тяжелых заболеваний оценена в 73,6%, что дало повод зарегистрировать «Спутник Лайт», который по сути является первой дозой вакцины «Спутник V». Исследование министерства здравоохранения Буэнос-Айреса в Аргентине, на которые ссылается автор публикации в журнале Nature, с участием 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных людей в возрасте от 60 до 79 лет показало, что однократная доза «Спутника Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, количество госпитализаций на 87,6% и смертей на 84,7%.
Что же касается серьезных побочных эффектов от «Спутника V», то в Аргентине после введения 2,8 миллиона доз не было зафиксировано ни одной смерти. Легкие побочные эффекты наблюдались в 0,5 процентов случаев. Однако это больше, чем у других вакцин, которые исследовали аргентинские ученые. Если в среднем на 100 000 введенных доз у вакцины «Спутник V» легкие побочные эффекты наблюдались в 548,73 случаях, то в случае применения вакцины Covishield/AstraZeneca этот показатель равен 132,34 случаям, а при использовании китайской Sinopharm – всего 34,61.
«Новые данные Минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины «Спутник V». Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев). Вакцина «Спутник V» показала высочайшую эффективность в странах по всему миру. Данные реального применения российской вакцины в ходе массовой вакцинации в Мексике показали, что из всех вакцин, используемых в стране, именно «Спутник V» отличается максимальной безопасностью – доля нежелательных явлений у нее наименьшая», - сообщил представитель РФПИ.
Высокую эффективность вакцины «Спутник V» подтвердил и ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«У меня была определенная критичность и в отношении «Спутника», но я протестировал сыворотки вакцинированных в Гамалеи и увидел во всех нейтрализующие антитела. При этом я увидел, что практика применения «Спутника» не привела к каким-то случаям, которых боялись. После этого все вопросы, так или иначе, снялись. Вакцинироваться я буду "Спутником", потому что пока из трех вакцин я вижу, что она наиболее эффективная по антителам нейтрализующим, которые являются маркером иммунного ответа», - отметил Чепурнов.
При этом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о главном преимуществе «Спутника V» перед зарубежными аналогами. По его словам, это технологическая чистота, что позволяет избежать многих осложнений, в том числе тромбоза.
«Во-первых, бустерная вакцинация (с дополнительной дозой - прим. НСН) позволяет не только добиться очень высокого уровня протективных антител, но и создать клетки памяти, размножить их. Во-вторых как показывает уже дальнейший разбор истории с тромбообразованием, «Спутник V» в технологическом плане наиболее чистый. Вероятность возможной индукции тромбообразования под действием нуклеиновых кислот, о чем коллеги из Оксфорда недавно сообщили, гораздо меньше, если вообще не сводится к нулю. Смертность тоже ниже: основная причина смертности – тромбообразование, а тромбообразование наблюдается при недостаточной очистке препарата, что наблюдается, например, у AstraZeneca, или же если априори препарат состоит из нуклеиновой кислоты», - отметил Гинцбург.
Тем временем, в Минздраве сообщили, что иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в России. В частности компания Janssen (подразделение Johnson & Johnson и создатель одноименной вакцины от коронавируса) заявила о готовности поставлять в Россию вакцину от коронавируса.
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