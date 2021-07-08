Вакцина без тромбоза. Эффективность «Спутника V» подтвердили в Аргентине

Автор публикации подчеркивает, что скепсис ВОЗ был связан во многом с тем, что регистрация «Спутника V» состоялась до публикации результатов I и II фаз клинических испытаний и даже до начала III фазы. Но опыт применения вакцины в 67 странах мира показывает, что международное научное общество зря критиковало препарат. В своей статье Ногради ссылается на данные из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, по которым эффективность вакцины равна 97,6%. Также она приводит данные, опубликованные Министерством здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. Из них следует, что вакцина эффективна на 97,8% в предотвращении симптомов COVID-19 и на 100% - в предотвращении тяжелых заболеваний.

Ногради также приводит на данные Центра имени Гамалеи, по которым эффективность первой дозы «Спутника V» в предотвращении умеренных и тяжелых заболеваний оценена в 73,6%, что дало повод зарегистрировать «Спутник Лайт», который по сути является первой дозой вакцины «Спутник V». Исследование министерства здравоохранения Буэнос-Айреса в Аргентине, на которые ссылается автор публикации в журнале Nature, с участием 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных людей в возрасте от 60 до 79 лет показало, что однократная доза «Спутника Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, количество госпитализаций на 87,6% и смертей на 84,7%.

Что же касается серьезных побочных эффектов от «Спутника V», то в Аргентине после введения 2,8 миллиона доз не было зафиксировано ни одной смерти. Легкие побочные эффекты наблюдались в 0,5 процентов случаев. Однако это больше, чем у других вакцин, которые исследовали аргентинские ученые. Если в среднем на 100 000 введенных доз у вакцины «Спутник V» легкие побочные эффекты наблюдались в 548,73 случаях, то в случае применения вакцины Covishield/AstraZeneca этот показатель равен 132,34 случаям, а при использовании китайской Sinopharm – всего 34,61.

«Новые данные Минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины «Спутник V». Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев). Вакцина «Спутник V» показала высочайшую эффективность в странах по всему миру. Данные реального применения российской вакцины в ходе массовой вакцинации в Мексике показали, что из всех вакцин, используемых в стране, именно «Спутник V» отличается максимальной безопасностью – доля нежелательных явлений у нее наименьшая», - сообщил представитель РФПИ.