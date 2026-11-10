В Донецке более 151 тысячи абонентов остались без света

Свыше 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецке. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах... произошло автоматическое отключение 1 169 трансформаторных подстанций», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Без электричества остались 151 352 абонента, отмечает RT. Ведутся восстановительные работы.

Ранее в Луганской Народной Республике 14 муниципалитетов остались без электроснабжения после атаки ВСУ.

