В Донецке более 151 тысячи абонентов остались без света
10 ноября 202610:00
Юлия Савченко
Свыше 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецке. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах... произошло автоматическое отключение 1 169 трансформаторных подстанций», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».
Без электричества остались 151 352 абонента, отмечает RT. Ведутся восстановительные работы.
Ранее в Луганской Народной Республике 14 муниципалитетов остались без электроснабжения после атаки ВСУ.
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