Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять вакцину от коронавируса в Россию

Там отметили, что с начала пандемии ведется работа над тем, чтобы помочь справиться с ней. «Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли», - отметили в Janssen.

Напомним, в Минздрав поступили заявки иностранных производителей на регистрацию вакцин в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

