Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять вакцину от коронавируса в Россию
Компания Janssen (подразделение Johnson & Johnson и создатель одноименной вакцины от коронавируса) будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти со своим препаратом на рынки России и стран СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Там отметили, что с начала пандемии ведется работа над тем, чтобы помочь справиться с ней. «Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли», - отметили в Janssen.
Напомним, в Минздрав поступили заявки иностранных производителей на регистрацию вакцин в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
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