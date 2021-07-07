Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять вакцину от коронавируса в Россию

Компания Janssen (подразделение Johnson & Johnson и создатель одноименной вакцины от коронавируса) будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти со своим препаратом на рынки России и стран СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в России

Там отметили, что с начала пандемии ведется работа над тем, чтобы помочь справиться с ней. «Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли», - отметили в Janssen.

Напомним, в Минздрав поступили заявки иностранных производителей на регистрацию вакцин в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры