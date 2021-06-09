Ученый сравнил антитела при вакцинации «ЭпиВакКороной» и «Спутником V»
Александр Чепурнов объяснил «Радиоточке НСН», каких статистических данных не хватает препарату «ЭпиВакКорона».
После вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанного новосибирским научным центром «Вектор» и Роспотребнадзором, у депутата Госдумы Веры Ганзи, по ее словам, не появилось антител. Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что необходимо опубликовать дополнительные данные по «ЭпиВакКороне».
«В интернете много претензий к "ЭпиВакКороне". Показать реальную эффективность вакцины может только протективность. Этих данных никак и никогда опубликовано не было, а с учетом того, что претензий много, безусловно, необходимы были государственные испытания, не ведомственные. У нас сегодня условия экстраординарные и не все было правильно сделано по разным вакцинам, но практика применения уже что-то показывает. У меня была определенная критичность и в отношении "Спутника", но я протестировал сыворотки вакцинированных в Гамалеи и увидел во всех нейтрализующие антитела. При этом я увидел, что практика применения "Спутника" не привела к каким-то случаям, которых боялись. После этого все вопросы, так или иначе, снялись. Вакцинироваться я буду "Спутником", потому что пока из трех вакцин я вижу, что она наиболее эффективная по антителам нейтрализующим, которые являются маркером иммунного ответа», - отметил Чепурнов.
По его словам, сравнивать необходимо не количество заболевших в некой группе вакцинированных, а уровень защиты по сравнению с теми, кто не привился.
«Что касается "ЭпиВакКороны", здесь тоже все достаточно просто – применение этой вакцины насчитывает десятки тысяч человек и провести сравнение, сколько вакцинированных заболело с людьми, которые вообще не вакцинированы, не так уж сложно. Это и даст ответы на все вопросы. Просто надо, чтобы это сделали не энтузиасты из интернета, а те, кому положено этим заниматься. Чтобы не было сомнений в том, что давление со стороны Роспотребнадзора с его возможностями не влияет на здоровье нации. Когда в такую ситуацию попадают депутаты и другие значимые персоны, есть надежда, что наконец-то на проблему обратят больше внимания», - добавил собеседник НСН.
Ранее завлабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в течение года после прививки от коронавируса «Спутником V» ревакцинация не нужна, а после этого срока можно пройти её с использованием других вакцин.
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