Ученый сравнил антитела при вакцинации «ЭпиВакКороной» и «Спутником V»

После вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанного новосибирским научным центром «Вектор» и Роспотребнадзором, у депутата Госдумы Веры Ганзи, по ее словам, не появилось антител. Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что необходимо опубликовать дополнительные данные по «ЭпиВакКороне».

«В интернете много претензий к "ЭпиВакКороне". Показать реальную эффективность вакцины может только протективность. Этих данных никак и никогда опубликовано не было, а с учетом того, что претензий много, безусловно, необходимы были государственные испытания, не ведомственные. У нас сегодня условия экстраординарные и не все было правильно сделано по разным вакцинам, но практика применения уже что-то показывает. У меня была определенная критичность и в отношении "Спутника", но я протестировал сыворотки вакцинированных в Гамалеи и увидел во всех нейтрализующие антитела. При этом я увидел, что практика применения "Спутника" не привела к каким-то случаям, которых боялись. После этого все вопросы, так или иначе, снялись. Вакцинироваться я буду "Спутником", потому что пока из трех вакцин я вижу, что она наиболее эффективная по антителам нейтрализующим, которые являются маркером иммунного ответа», - отметил Чепурнов.